Суд в США признал пошлины Трампа незаконными

Суд США по международной торговле постановил, что президент Дональд Трамп превысил полномочия, и признал введенные им пошлины незаконными, пишет The New York Times.

Коллегия судей заблокировала его решение о введении некоторых из пошлин в отношении Китая и других торговых партнеров США. Президент ссылался на федеральный закон о чрезвычайном экономическом положении 1977 года для введения тарифов, включая некоторые из его пошлин для Канады, Мексики и Китая, а также взаимных пошлин для большей части остального мира, о которых Трамп объявил, а затем отложил в апреле.

В законе не оговариваются тарифы как инструмент, доступный президенту для защиты Соединенных Штатов от экономических угроз, но Трамп все равно прибег к нему. Истцы утверждали, что стратегия президента вышла за рамки его полномочий, что привело к глобальной торговой войне, которая привела к огромным финансовым потерям для них.

Суд согласился с их доводами, постановив, что у Трампа не было полномочий использовать этот закон для введения тарифов.

Как уточняет CNN, постановление касается «30-процентых» тарифов на импорт из Китая, 25-процентных на некоторые товары из Мексики и Канады и 10-процентных — на большинство товаров, поступающих в Соединенные Штаты. Однако оно не распространяется на 25-процентные пошлины на автомобили, запчасти, сталь или алюминий — они подпадают под действие другого закона, на который ссылался президент.

Администрация Трампа подала апелляцию на решение суда.

В начале апреля президент США объявил о введении пошлин на импорт товаров из разных стран. В частности, для ЕС и Китая их размер составил 20 и 34% соответственно. Перед этим ставка на импорт из Китая составляла 10%, а потом была удвоена. В итоге пошлины для Пекина тогда составили 54%. КНР ввела ответные меры, после чего стороны продолжили взаимно увеличивать ставки. После последней эскалации пошлины США для Китая составляют 145%, обратные — 125%.

Свое решение о введении тарифов Трамп объяснял необходимостью «восстановить экономику и предотвратить мошенничество», так как США, по его словам, на протяжении десятилетий «подвергались разграблению, насилию и расхищению как друзьями, так и врагами». Он также заявлял, что открыт для торговых переговоров, если собеседники предложат Вашингтону «что-то феноменальное».

На прошлой неделе американский лидер утверждал, что переговоры с Брюсселем «ни к чему не приводят», и пригрозил ввести 50-процентные пошлины на европейский импорт с 1 июня. Однако потом он их отложил.

Источник: РБК