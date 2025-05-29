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ВМС Южной Кореи расследуют крушение самолета - ОБНОВЛЕНО

First News Media10:50 - Сегодня
ВМС Южной Кореи расследуют крушение самолета - ОБНОВЛЕНО

ВМС Республики Корея расследуют крушение патрульного самолета, судьба четырех человек на борту пока неизвестна, передает агентство Ренхап.

В четверг СМИ сообщали, что самолет сил ВМС Южной Кореи потерпел крушение в горах в округе Намгу города Пхохан. По данным очевидца, с места крушения поднимался дым. На борту было четверо, их судьба пока неизвестна.

«Примерно в 13.43 самолет, вылетевший с базы в Пхохане для проведения учебного полета, потерпел крушение неподалеку от базы по неустановленной причине... точные обстоятельства аварии и сведения о возможных потерпевших выясняются в ходе расследования», - заявили в ВМС, чьи слова приводит агентство.

Источник: РИА Новости

09:36

Военный самолет потерпел крушение в Пхохане в Южной Корее.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

По данным агентства, военный самолет разбился в населенном пункте. Воздушное судно упало на землю примерно в 13:52 по местному времени (7:52 мск), передает ТАСС.

Указывается, что это был патрульный самолет ВМС Республики Корея. Агентство отмечает, что он разбился на холме.

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