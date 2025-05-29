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Власти Словакии разрешили продажу мяса бурого медведя

First News Media09:48 - Сегодня
Власти Словакии разрешили продажу мяса бурого медведя

Мясо бурого медведя, охраняемого вида животных в ЕС, вскоре может появиться в продаже в Словакии после того, как правительство одобрило планы по продаже, сообщает BBC News.

В прошлом месяце кабинет министров утвердил план отстрела примерно четверти из 1300 бурых медведей в стране в ответ на несколько недавних смертельных случаев.

Санкционированный государством забой подвергся критике со стороны защитников природы и оппозиционных политиков, в том числе в Европейском парламенте. Всемирный союз охраны природы внес бурого медведя в список видов, находящихся под угрозой исчезновения в ЕС.

Однако правительство Словакии продолжает реализацию этого плана и на этой неделе объявило, что мясо отловленных медведей будет продаваться населению во избежание отходов.

Источник: РИА Новости

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