Власти Словакии разрешили продажу мяса бурого медведя

Мясо бурого медведя, охраняемого вида животных в ЕС, вскоре может появиться в продаже в Словакии после того, как правительство одобрило планы по продаже, сообщает BBC News.

В прошлом месяце кабинет министров утвердил план отстрела примерно четверти из 1300 бурых медведей в стране в ответ на несколько недавних смертельных случаев.

Санкционированный государством забой подвергся критике со стороны защитников природы и оппозиционных политиков, в том числе в Европейском парламенте. Всемирный союз охраны природы внес бурого медведя в список видов, находящихся под угрозой исчезновения в ЕС.

Однако правительство Словакии продолжает реализацию этого плана и на этой неделе объявило, что мясо отловленных медведей будет продаваться населению во избежание отходов.

Источник: РИА Новости