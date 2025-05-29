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Стартовал приём в лицеи и гимназии на 2025-2026 учебный год

Фаига Мамедова10:16 - Сегодня
Стартовал приём в лицеи и гимназии на 2025-2026 учебный год

Начался процесс приема в 7-е классы ряда лицеев и гимназий Баку и различных регионов страны на 2025-2026 учебный год.

Как и прежде, набор учащихся в эти учебные заведения будет осуществляться посредством централизованных экзаменов.

Как передает 1news.az, учитывая высокий интерес школьников к обучению в лицеях и гимназиях, а также их усердную подготовку к вступительным экзаменам на протяжении всего учебного года, было принято решение о расширении процесса приема. В виде исключения, в 2025-2026 учебном году будет также проводиться набор в 5-е, 6-е и 8-е классы. Это означает, что в централизованном вступительном экзамене смогут принять участие учащиеся, которые в настоящее время обучаются в 4-х, 5-х и 7-х классах, и, соответственно, перейдут в 5-й, 6-й и 8-й классы в новом учебном году.

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