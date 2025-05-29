Токаев призвал реформировать СБ ООН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал реформировать Совет Безопасности ООН и дать в нем представительство большему количеству стран, так как важные для всего мира решения не могут приниматься лишь несколькими государствами.

Об этом он заявил, выступая на пленарной сессии международного форума «Астана», передает Казинформ.

«Критические решения, затрагивающие миллиарды людей, не должны приниматься лишь несколькими странами. Поэтому Казахстан поддерживает расширение Совета Безопасности ООН, включая более широкое региональное представительство. Структурная реформа Совета Безопасности необходима, чтобы ООН оставалась актуальной и по-настоящему отражала реальный мир», - сказал глава государства.

Токаев напомнил, что в этом году ООН отметит 80-летие со дня создания. «Основанная в 1945 году 51 государством после разрушительной мировой войны, ООН предложила смелое видение более мирного и безопасного мира. Сегодня в организацию входят 193 государства-члена, представляющие собой более разнообразное, комплексное и взаимосвязанное глобальное сообщество. Однако основные структуры ООН, особенно Совет Безопасности, со временем практически не изменились», - сказал он.

Президент Казахстана подчеркнул, что «этот разрыв между институциональной структурой, которая была создана 80 лет назад, и современными реалиями подрывает доверие к ООН и ее эффективность».