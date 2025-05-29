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Задержка с открытием российского консульства в Сюнике: политическое нежелание или бюрократия?

Себа Агаева10:24 - Сегодня
Задержка с открытием российского консульства в Сюнике: политическое нежелание или бюрократия?

Несмотря на заверения Москвы, вопрос открытия российского консульства в Сюнике остается нерешенным и даже недавний визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Армению не принес ожидаемого результата по этой теме, пишет Грапарак.

Как отмечает издание, Россия добивается открытия своего консульства в южном регионе Армении с 2023 года, однако, по информации наших источников, власти Армении не намерены идти навстречу в этом вопросе и приложат все усилия, чтобы препятствовать открытию диппредставительства.

Тем временем дипломатическое присутствие других стран в Сюнике продолжает усиливаться. Иран уже с 2022 года имеет консульство в Кафане, а в ближайшие дни Франция откроет свое консульское агентство в Горисе. Эти шаги рассматриваются как политически важные сигналы в контексте геополитической борьбы за влияние в регионе, отмечает издание.

На фоне этих событий заявление армянского депутата Марины Казарян, сделанное в ответ на журналистский запрос, вызвало удивление. По ее словам, причина задержки — «вопрос территории», якобы власти все еще ищут подходящее здание или участок для консульства. Этот аргумент выглядит неубедительным, особенно на фоне быстрого открытия консульств других государств, подчеркивает газета.

Несмотря на обещания российской стороны добиться договоренности до конца мая, пока нет никаких признаков, что ситуация сдвинется с мертвой точки. Аналитики не исключают, что препятствия носят не только технический, но и политический характер — особенно на фоне изменяющегося баланса внешнеполитических приоритетов Армении.

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