США и Иран близки к заключению временного ядерного соглашения

США и Иран находятся на завершающей стадии переговоров по временному ядерному соглашению, которое может быть подписано уже в ходе следующего раунда переговоров.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ходом дипломатических обсуждений.

По информации телеканала, представители Белого дома и другие участники переговорного процесса надеются, что достижение промежуточного соглашения станет основой для последующих переговоров и поможет определить конкретные критерии для его реализации.

Сообщается, что переговоры могут привести к созданию международного консорциума стран Ближнего Востока совместно с органом ООН по контролю за атомной энергетикой. Этот механизм должен будет заниматься обогащением урана для Ирана, что позволит обеспечить международный контроль над ядерной программой страны. Однако источники сообщают, что пока ничего окончательно не согласовано.

CNN пишет, что обсуждаемое соглашение имеет ограниченный характер и не затрагивает программу Тегерана по разработке баллистических ракет.

Источник: MigNews