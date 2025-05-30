Турция будет готова принять встречу Путина, Трампа, Зеленского

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан для достижения устойчивого прекращения огня в Украине допустил возможность принять саммит с участием президентов Турции, России, США и Украины.

«Переговоры в Стамбуле важны, - подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства. - Как только мы остаемся за столом переговоров, прогресс становится возможным». Он напомнил, что состоялся обмен пленными, стороны согласились подготовить предложения по прекращению огня.

Фидан надеется, что на предстоящих переговорах в большей степени будут завершены технические работы, и далее можно будет говорить о саммите лидеров. «Господин Реджеп Тайип Эрдоган будет готов принять саммит», - сказал Фидан в Киеве на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Источник: РИА Новости