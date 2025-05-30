Американский телеканал рассказал о деталях операции по разоблачению выходцев из Армении по делу о мошенничестве на $30 млн

Телеканал Fox News обнародовал эксклюзивные кадры разоблачения армянской преступной группировки в Лос-Анджелесе, обвиняемой в хищении $30 млн путем мошенничества.

14 выходцев из Армении обвиняются в попытке хищения десятков миллионов долларов, выделенных правительством США на поддержку нуждающихся.

Кадры, предоставленные телеканалу министерством внутренней безопасности США (Department of Homeland Security - DHS), зафиксировали момент задержания одного из подозреваемых - мужчины, скрывавшегося под псевдонимом Уильям Макгреян. Он был арестован в своем доме в Лос-Анджелесе.

"Следователи считают Макгреяна "мозгом" транснациональной преступной сети, которая похитила около $30 млн, предназначенных для оказания помощи в период пандемии COVID-19 и поддержки малого бизнеса", - отмечает корреспондент Fox News.

По данным DHS, в результате проведенной операции 14 человек, большинство из которых уже успели получить американское гражданство, были взяты под стражу. Им предъявлены обвинения в сговоре, мошенничестве с банковскими переводами и отмывании денег.

Следствие установило, что злоумышленники создали несколько подставных компаний, используя фальшивые документы. Часть похищенных средств была потрачена на покупку домов и предметов роскоши, оставшиеся средства переведены в Армению, что затруднило их отслеживание. Всего мошенники запросили из федерального бюджета около $47 млн., из которых порядка $30 млн. им удалось незаконно присвоить.

Источник: Report