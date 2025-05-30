В Кремле назвали условие для переговоров Путина, Зеленского и Трампа по Украине

Речь о прямых переговорах президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом по украинскому урегулированию может идти только после достижения результатов на переговорах делегаций России и Украины.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин неоднократно говорил, что он принципиально за контакты на высшем уровне, безусловно, они востребованы, но они должны быть подготовлены, и сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах делегаций двух стран. Если такой результат будет достигнут, и когда он будет достигнут - тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне», - сказал представитель Кремля.

Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Глава турецкого МИД выразил надежду на то, что Россия и Украина 2 июня смогут завершить технический этап переговоров, после чего можно было бы провести встречу лидеров Турции, США, России и Украины.