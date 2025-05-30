Самолет с президентом Либерии едва не разбился при посадке

Самолет, на борту которого находился президент Либерии Джозеф Боакай, едва не потерпел крушение при посадке в международном аэропорту имени Робертса, сообщает местное издание Front Page Africa.

«Самолет, на борту которого находились президент Джозеф Боакай и сопровождающие его лица, едва не разбился во время посадки в международном аэропорту имени Робертса», - говорится в публикации.

По данным издания, у самолета лопнула шина. Как отмечает издание, никто не пострадал.

Источник: РИА Новости