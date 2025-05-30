Самолет с президентом Либерии едва не разбился при посадке
Самолет, на борту которого находился президент Либерии Джозеф Боакай, едва не потерпел крушение при посадке в международном аэропорту имени Робертса, сообщает местное издание Front Page Africa.
«Самолет, на борту которого находились президент Джозеф Боакай и сопровождающие его лица, едва не разбился во время посадки в международном аэропорту имени Робертса», - говорится в публикации.
По данным издания, у самолета лопнула шина. Как отмечает издание, никто не пострадал.
Источник: РИА Новости
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