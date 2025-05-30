 NYT узнала содержание меморандума Украины | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

NYT узнала содержание меморандума Украины

First News Media15:35 - Сегодня
NYT узнала содержание меморандума Украины

Украинский проект меморандума по урегулированию конфликта включает положения о прекращении огня на суше, на море и в небе, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника, передает РИА Новости.

В среду министр обороны Украины Рустем Умеров утверждал, что передал российской стороне проект меморандума с украинским видением урегулирования конфликта.

«Меморандум включает положения о прекращении огня на суше, на море и в небе, мониторинг будет осуществляться международными партнерами», - говорится в публикации.

Поделиться:
183

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял председателя Восточного комитета германской ...

Мнение

ЕС и Азербайджан: проверка на справедливость и равноправие

Общество

Температура в Азербайджане достигнет 36°

Lifestyle

Азербайджан открывает двери мировому кино: Как новая система поддержки привлечёт ...

Армения

NYT узнала содержание меморандума Украины

ААЦ: Пашинян подрывает основу взаимоуважения между государством и Церковью

Армения и Великобритания подписали программу сотрудничества в сфере обороны

Американский телеканал рассказал о деталях операции по разоблачению выходцев из Армении по делу о мошенничестве на $30 млн

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Иреван протестует: Макрона высмеяли за неспособность защитить Армению и себя

Москва активизирует влияние в Армении: Кочарян вернулся из Кремля, возможен сценарий с импичментом

В Армении 10 тысяч уклонистов от службы находятся в розыске

В Армении отложили рассмотрение закона об «откупе» от армии

Последние новости

Ле Пен пригрозила вотумом недоверия правительству Байру

Сегодня, 16:26

Потерпевший: Я был ранен в результате выпущенной вооруженными силами Армении ракетой «Смерч»

Сегодня, 16:25

ЕС и Азербайджан: проверка на справедливость и равноправие

Сегодня, 15:50

NYT узнала содержание меморандума Украины

Сегодня, 15:35

Температура в Азербайджане достигнет 36°

Сегодня, 15:34

При поддержке Банка ABB представлена детская книга по экономике

Сегодня, 15:33

Самолет с президентом Либерии едва не разбился при посадке

Сегодня, 15:29

Депутат Милли Меджлиса предложил ввести предмет «гендерное равенство» в вузах

Сегодня, 15:28

Закир Гасанов дал поручения по укреплению воинской дисциплины

Сегодня, 15:26

ААЦ: Пашинян подрывает основу взаимоуважения между государством и Церковью

Сегодня, 15:25

Армения и Великобритания подписали программу сотрудничества в сфере обороны

Сегодня, 15:24

В Кремле назвали условие для переговоров Путина, Зеленского и Трампа по Украине

Сегодня, 15:23

Народный артист Дагестана перепел мегахит группы «Кярван» - ВИДЕО

Сегодня, 15:22

SOCAR приступила к восстановлению газовой инфраструктуры на освобожденных территориях

Сегодня, 15:21

Азербайджан избран в Исполнительный совет UN-Habitat

Сегодня, 15:20

Пакистанцы тонули, пытаясь пересечь границу Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:18

Депутат предложил разрешить бывшим переселенцам самостоятельно строить дома на освобожденных территориях

Сегодня, 15:16

При совместном сотрудничестве Агентства по развитию медиа и телеканала Euronews в Азербайджане начинает деятельность Euronews Academy

Сегодня, 15:15

Американский телеканал рассказал о деталях операции по разоблачению выходцев из Армении по делу о мошенничестве на $30 млн

Сегодня, 15:14

Будет подготовлена стратегия развития Азербайджана на 2027-2030 годы

Сегодня, 14:55
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, ноСегодня, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36