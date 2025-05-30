NYT узнала содержание меморандума Украины

Украинский проект меморандума по урегулированию конфликта включает положения о прекращении огня на суше, на море и в небе, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника, передает РИА Новости.

В среду министр обороны Украины Рустем Умеров утверждал, что передал российской стороне проект меморандума с украинским видением урегулирования конфликта.

«Меморандум включает положения о прекращении огня на суше, на море и в небе, мониторинг будет осуществляться международными партнерами», - говорится в публикации.