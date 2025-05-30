NEQSOL Holding получил одобрение АМКУ на приобретение ведущего производителя титана в Украине

Группа компаний NEQSOL Holding получила одобрение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на приобретение контрольного пакета акций Объединённой горно-химической компании (АО ОГХК) – крупнейшего производителя титанового концентрата в Европе и одного из ведущих производителей титана и редкоземельного сырья в мире.

Сделка будет реализована через компанию CEMIN Ukraine LLC, являющейся дочерней структурой холдинга.

Полученное разрешение позволяет приступить к финальному этапу одной из крупнейших приватизационных сделок в Украине. Согласно условиям сделки, CEMIN Ukraine LLC получит полный контроль над АО ОГХК путём прямой покупки акций компании.

NEQSOL Holding подтверждает свою приверженность всем обязательствам в рамках приватизации и намерена превратить АО ОГХК в современную, эффективную и конкурентоспособную компанию на мировом титановом рынке.

«АО ОГХК обладает значительным потенциалом, и мы видим в этом возможность внести вклад в экономическое восстановление страны. Сейчас наш приоритет – привлечь необходимые знания, технологии и управленческие практики, чтобы превратить ее в сильную и конкурентоспособную на глобальном уровне компанию», – отметил Юсиф Джаббаров, председатель NEQSOL Holding.

Для реализации масштабной модернизации АО ОГХК NEQSOL Holding уже начал сотрудничество с ведущими профильными компаниями и экспертами. Основные направления – разработка продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие глубокой переработки сырья и выход на ключевые международные рынки.

О NEQSOL Holding:

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в таких сферах, как телекоммуникации, энергетика, строительство и высокие технологии.

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