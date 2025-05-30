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Азербайджанца арестовали за ввоз в Россию травы от сглаза

First News Media18:45 - Сегодня
Азербайджанца арестовали за ввоз в Россию травы от сглаза

Те, кто ввозит в Россию траву от сглаза - исырык (üzərlik otu), будут арестованы.

Как сообщает АПА, об этом сказал проживающий в России азербайджанский адвокат Алекпер Гараев.

По его словам, эта трава содержит в составе наркотические вещества «карнин» и «кармалин», поэтому лица, которые ввозят ее на территорию России, привлекаются к уголовной ответственности.

Адвокат Гараев сказал, что несколько дней назад с такой ситуацией в России столкнулся гражданин Казахстана азербайджанского происхождения. Он на личном автомобиле пересек границу Казахстана с Россией и отправился в Новосибирск. В Новосибирске его сестра положила в автомобиль брату траву «от сглаза». Нашего соотечественника задержали в России за то, что у него в машине была эта трава, когда он возвращался в Казахстан. Ему избрали меру пресечения в виде ареста. Теперь ему грозит тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет.

Адвокат Алекпер Гараев предупредил азербайджанцев, отправляющихся в Россию, не брать с собой эту траву ни в ручной клади, ни в багаже, подчеркнув, что в противном случае им грозит арест.

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