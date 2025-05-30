Арестован главный тренер сборной Азербайджана, нанесший ножевые ранения Аразу Мусаеву

Задержаны пять человек, нанесших ножевые ранения Аразу Мусаеву. Среди них главный тренер сборной Азербайджана по кикбоксингу Эльшан Абдулрахимов.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщил телеканал Haberturk TV.

По информации, опубликованной каналом, задержаны пять человек - трое граждан Узбекистана и двое граждан Азербайджана. После совершения инцидента они пошли в парикмахерскую, подстриглись и переоделись, однако турецкая жандармерия задержала их в аэропорту Антальи. Хотя одному из подозреваемых удалось скрыться в России, его задержали сразу после выхода из самолета после того, как Турция сообщила об этом другой стороне. В настоящее время проводятся необходимые процедуры по экстрадиции этого человека в Турцию.

Сообщается, что один из задержанных - главный тренер сборной Азербайджана по кикбоксингу.

По информации, полученной Telegraf, это главный тренер сборной Азербайджана по кикбоксингу Эльшан Абдулрахимов.

Отметим, что президент Федерации муай-тай Азербайджана, девятикратный чемпион мира Араз Мусаев 28 мая подвергся нападению двух мужчин во время чемпионата мира, который прошел в Анталье. Ему нанесли ножевые ранения в шею и живот. Состояние президента федерации, переведенного в палату после операции, оценивается как стабильное.

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