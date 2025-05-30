В Казахстане два человека погибли при взрыве на газозаправочной станции

Два человека погибли, 12 пострадали в результате взрыва на автогазозаправочной станции в городе Кульсары Атырауской области Казахстана.

Об этом сообщила пресс-служба областного департамента по ЧС, передает ТАСС.

"На пульт 112 департамента по ЧС Атырауской области поступило сообщение о том, что в городе Кульсары по проспекту Махамбета Отемисулы произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением трех одноэтажных строений, газозаправочной станции и двухэтажного здания", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, взрыв произошел на газозаправочной станции, пострадали 12 человек, 2 погибли.

В тушении огня участвуют 60 человек и 10 единиц техники, спасатели проводят эвакуацию людей из опасной зоны и охлаждение газовоза. Пожар удалось локализовать. Его площадь и причины возгорания устанавливаются.