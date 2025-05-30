Серж Саргсян получил $2.66 млн наличными — дело передано в суд

Сегодня прокурор передал в компетентный суд материалы уголовного дела, утвержденные с обвинительным заключением, по факту получения особо крупной взятки — около 3 миллионов долларов США — третьим президентом Армении Сержем Саргсяном.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре, передают армянские СМИ.

Ранее Антикоррупционный комитет сообщил, что 20 февраля 2008 года бывший высокопоставленный чиновник Армении при содействии ряда лиц получил наличными часть указанной взятки — 2.660.000 долларов США — от упомянутого бизнесмена, а оставшуюся сумму — при содействии других аффилированных лиц.