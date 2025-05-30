В Индии на фабрике пиротехники прогремел взрыв

Не менее пяти человек погибли, еще 34 пострадали в результате взрыва на фабрике пиротехники в штате Пенджаб на северо-западе Индии, сообщает газета Indian Express.

«По меньшей мере пять человек погибли и 34 пострадали утром в пятницу в результате мощного взрыва в полночь на двухэтажной фабрике по производству петард, расположенной… в районе Муктсар в Пенджабе», - пишет издание.

Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что привел к обрушению двухэтажного здания, ведутся поисково-спасательные работы. Количество жертв может вырасти, так как кто-то еще может находиться под обломками.

Источник: РИА Новости