Трамп: Ирану не хочется, чтобы его разбомбили

Вашингтон и Тегеран близки к заключению соглашения по иранской ядерной программе.

Как передает CNN, об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам, выступая в Овальном кабинете Белого дома.

«Думаю, у нас есть шанс достичь соглашения с Ираном. Им не хочется, чтобы их разбомбили, они предпочли бы заключить сделку», - сказал Трамп.

Американский лидер выразил мнение, что заключение сделки может произойти уже в недалеком будущем. Он подчеркнул, что «было бы отлично», если страны пришли к этому соглашению без бомбежек по всему Ближнему Востоку.