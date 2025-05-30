 Трамп: Ирану не хочется, чтобы его разбомбили | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп: Ирану не хочется, чтобы его разбомбили

First News Media23:40 - 30 / 05 / 2025
Трамп: Ирану не хочется, чтобы его разбомбили

Вашингтон и Тегеран близки к заключению соглашения по иранской ядерной программе.

Как передает CNN, об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам, выступая в Овальном кабинете Белого дома.

«Думаю, у нас есть шанс достичь соглашения с Ираном. Им не хочется, чтобы их разбомбили, они предпочли бы заключить сделку», - сказал Трамп.

Американский лидер выразил мнение, что заключение сделки может произойти уже в недалеком будущем. Он подчеркнул, что «было бы отлично», если страны пришли к этому соглашению без бомбежек по всему Ближнему Востоку.

Поделиться:
113

Актуально

Общество

Суд: Бомбардировка Гянджи была осуществлена ​​по указанию военно-политического ...

Общество

Подорвавшемуся на мине в Агдере ампутируют ногу - ОБНОВЛЕНО

Xроника

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в финал чемпионата мира в Баку

Общество

В Бакинском суде назвали имена армянских военнослужащих, причастных к ракетному ...

В мире

Трамп: Ирану не хочется, чтобы его разбомбили

В Казахстане два человека погибли при взрыве на газозаправочной станции

Азербайджанца арестовали за ввоз в Россию травы от сглаза

Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения о сокращении взаимных пошлин

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Дональд Трамп поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

Азербайджанца арестовали за ввоз в Россию травы от сглаза

В Казахстане на берегу Каспия обнаружили свыше 100 погибших тюленей

Байден впервые вышел в свет после новости о тяжелой болезни

Последние новости

Азербайджанские боксеры завоевали в Алматы 2 золотые и 3 бронзовые медали

Сегодня, 00:00

Трамп: Ирану не хочется, чтобы его разбомбили

30 / 05 / 2025, 23:40

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости

30 / 05 / 2025, 23:20

Определился соперник сборной Азербайджана в финале чемпионата мира

30 / 05 / 2025, 23:00

Суд: Бомбардировка Гянджи была осуществлена ​​по указанию военно-политического руководства Армении

30 / 05 / 2025, 22:40

Подорвавшемуся на мине в Агдере ампутируют ногу - ОБНОВЛЕНО

30 / 05 / 2025, 22:20

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в финал чемпионата мира в Баку

30 / 05 / 2025, 22:00

На официальном сайте Постоянного форума ООН размещено заявление исполнительного директора БИГ

30 / 05 / 2025, 21:20

В Казахстане два человека погибли при взрыве на газозаправочной станции

30 / 05 / 2025, 20:40

В Бакинском суде назвали имена армянских военнослужащих, причастных к ракетному обстрелу Гянджи

30 / 05 / 2025, 20:02

Замминистра: Карабах и Восточный Зангезур не только полностью обеспечивают собственные потребности в электроэнергии, но и передают зеленую энергию в другие регионы

30 / 05 / 2025, 20:01

Арестован главный тренер сборной Азербайджана, нанесший ножевые ранения Аразу Мусаеву

30 / 05 / 2025, 19:45

Президенты Азербайджана и ОАЭ обсудили расширение экономического сотрудничества

30 / 05 / 2025, 19:30

Состоялось очередное заседание Экономического совета - ФОТО

30 / 05 / 2025, 19:15

Обнародованы дата и повестка первого заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса

30 / 05 / 2025, 19:00

Азербайджанца арестовали за ввоз в Россию травы от сглаза

30 / 05 / 2025, 18:45

«Удалю фото за деньги»: полиция Баку задержала юного вымогателя

30 / 05 / 2025, 18:30

Медицинские данные теперь доступны на mygov

30 / 05 / 2025, 18:15

NEQSOL Holding получил одобрение АМКУ на приобретение ведущего производителя титана в Украине

30 / 05 / 2025, 18:00

Тяжелое ДТП в Билясуваре: много пострадавших - ФОТО

30 / 05 / 2025, 17:50
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36