Отец избитого в Kaspi kids ребенка: Они пришли ко мне домой и предложили деньги - ВИДЕО

«На следующий день после происшествия они пришли ко мне домой и предложили 950 манатов».

Как сообщает cenublu.az, об этом рассказал Фуад Гусейнов - отец ребёнка, подвергшегося физическому насилию в детском саду в Лянкяране.

«Я увидел, что у ребёнка на голове открытая рана. Мы связались с воспитательницей. Она сказала, что его ударил карандашом другой ребёнок. Но это была не рана от карандаша. Мы потребовали показать записи с камер. Сначала они отказывались, но после наших настоятельных требований показали», - сказал он.

Ф.Гусейнов отметил, что после просмотра записи с камер, воспитательница призналась, что это она ударила ребенка.

«Они утверждают, что якобы я сам потребовал у них деньги. Но это ложь. Наоборот, они сами пришли ко мне на следующий день после инцидента и предложили деньги. Сказали, что вернут оплату за обучение ребёнка. А потом распространили информацию, что якобы мой ребёнок 10 месяцев учился бесплатно», - заявил мужчина.

Отметим, что в дошкольном учебном центре «Kaspi kids» в городе Лянкяран воспитательница применила силу к малолетнему ребенку. Кадры с происшествием были опубликованы в соцсетях и вызвали общественный резонанс. В настоящее время по данному делу ведётся расследование.



