Илон Маск заявил, что чувствовал себя загнанным в угол в администрации США

Илон Маск заявил, что у него были разногласия с администрацией президента США Дональда Трампа, где он курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), из-за чего чувствовал себя загнанным в угол.

«Мне сложно говорить об этом в интервью, потому что мои слова часто становятся яблоком раздора. Я немного загнан в угол, потому что я не хотел бы высказываться против администрации, но я также не хотел бы брать на себя ответственность за все, что делает администрация. Так что я как будто загнан в угол, понимаете?» - рассказал он в опубликованном фрагменте интервью телеканалу CBS News, которое было записано до его ухода с государственной службы. Полная версия интервью выйдет в эфир 1 июня.

Маск отметил, что во многом согласен с политикой команды Трампа, однако у них «бывают разногласия». Он упомянул, в частности, предложенный президентом США законопроект о сокращении государственных расходов, который американский лидер называет «большим красивым законопроектом». «Я думаю, законопроект может быть или большим, или красивым, но сомневаюсь, что он может быть и тем, и другим одновременно. Это мое личное мнение», - сказал бизнесмен.

В среду Маск разместил в X публикацию, в которой отметил, что «отведенное [ему] время в качестве особого служащего правительства подходит к концу». При этом он выразил уверенность в том, что роль DOGE со временем будет лишь расти.

Источник: ТАСС