iPhone и Android-смартфоны научились «видеть» мир и давать подсказки с помощью Gemini

Google сделала доступной функцию компьютерного зрения и чтения с экрана в функции Gemini Live на Android и iOS.

Теперь эта возможность доступна всем пользователям Gemini, в том числе в бесплатной версии на обеих платформах, убедился корреспондент «Газеты.Ru».

Функции, разработанные в рамках Project Astra, ранее были доступны только пользователям Pixel 9 и Samsung Galaxy S25, а позже — подписчикам платного тарифа Gemini Advanced. В апреле Google объявила о расширении этой функции на всех пользователей Android, а на прошлой неделе на конференции Google I/O 2025 было подтверждено ее появление на iOS.

Чтобы воспользоваться нововведениями, нужно открыть приложение Gemini. На Android это можно сделать, зажав кнопку питания и выбрав значок Live в нижнем правом углу. В полноэкранном режиме доступны две функции: трансляция картинки с камеры и демонстрация экрана устройства. На Android трансляция экрана возможна также через всплывающее меню «Поделиться экраном в Live-чате» при вызове ИИ.

При демонстрации экрана можно задавать вопросы нейросети Gemini об отображаемом контенте в реальном времени. При трансляции с камеры появляется видоискатель, и можно использовать как основную, так и фронтальную камеры. Эта функция работает только при открытом приложении Gemini и отключается, если свернуть приложение или выключить экран.