При крушении легкомоторного самолета в Германии погибли два человека - ОБНОВЛЕНО
По меньшей мере два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на западе Германии.
Об этом сообщил телеканал NTV.
Инцидент произошел в населенном пункте Коршенбройх (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).
Спортивный самолет рухнул на жилой дом, который после этого загорелся.
Газета Bild написала, что самолет направлялся в город Мёнхенгладбах, когда пилот сообщил о проблеме с двигателем. Сразу после этого произошло крушение.
Источник: ТАСС
15:35
Легкомоторный самолет упал на дом в населенном пункте Коршенбройх (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии.
Об этом сообщила газета Bild.
Подробности, в частности о том, есть ли погибшие и что привело к аварии, пока не приводятся.