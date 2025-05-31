При крушении легкомоторного самолета в Германии погибли два человека - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на западе Германии.

Об этом сообщил телеканал NTV.

Инцидент произошел в населенном пункте Коршенбройх (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).

Спортивный самолет рухнул на жилой дом, который после этого загорелся.

Газета Bild написала, что самолет направлялся в город Мёнхенгладбах, когда пилот сообщил о проблеме с двигателем. Сразу после этого произошло крушение.

Источник: ТАСС

15:35

Легкомоторный самолет упал на дом в населенном пункте Коршенбройх (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии.

Об этом сообщила газета Bild.

Подробности, в частности о том, есть ли погибшие и что привело к аварии, пока не приводятся.