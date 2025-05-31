ХАМАС передал посредникам ответ на предложение Уиткоффа по Газе

Палестинское движение ХАМАС передало посредникам свой ответ на предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа относительно прекращения огня в секторе Газа.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале радикалов.

"Сегодня ХАМАС передал посредникам свой ответ на последнее предложение Уиткоффа. <...> В рамках будущего соглашения мы готовы освободить 10 живых израильских заложников и передать тела 18 погибших в обмен на выход из тюрем [Израиля] согласованного числа палестинских заключенных", - говорится в сообщении.

В ХАМАС добавили, что ответ движения содержит в себе требования "прекратить огонь в Газе на постоянной основе, вывести из анклава израильские войска и обеспечить ввоз туда гуманитарной помощи".

Данных о том, в какие сроки радикалы готовы освободить заложников, не приводятся.

Источник: ТАСС