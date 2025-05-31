Турецкий эксперт: Президент Эрдоган продемонстрировал в Лачине нерушимость единства с Азербайджаном

Визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Лачин и его участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню независимости Азербайджана, представляют большое символическое значение.

Глава турецкого государства продемонстрировал миру нерушимость исторического единства Анкары и Баку, подтвердил решимость продолжить шаги в направлении построения совместного будущего с Азербайджаном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, такую мысль высказал профессор факультета экономики и менеджмента турецкого Университета Улудаг Мехмет Юдже в субботней статье, опубликованной в газете Sabah.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день азербайджано-турецкие отношения представляют собой беспрецедентный пример братства и единства, охватывающий все сферы жизни: от торговли до обороны, от энергетики до образования.

По его словам, после победы в 44-дневной Отечественной войне Азербайджан, как естественный мост между востоком и западом, севером и югом Евразии, превратился в важный фактор силы, причем не только в тюркском мире, но и в Каспийском регионе.

М.Юдже выразил уверенность в том, что благодаря восстановлению путей сообщения между Нахчываном и западными районами Азербайджана Баку внесет еще больший вклад в развитие связей в тюркском мире.

«Азербайджан представляет большое значение для тюркского мира как с точки зрения геостратегического расположения, так и в контексте роли Баку в исторических процессах. Древняя родина тюрок – Азербайджан вносит вклад в культурные и политические связи тюркских стран», - подчеркнул турецкий профессор.