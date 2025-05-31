В Турции конфисковали поддельную валюту на $114 млн

Турецкие полицейские в результате проведенной в Стамбуле операции изъяли поддельную валюту на сумму в 4,5 миллиарда турецких лир (более 114 миллионов долларов), задержаны пятеро иностранцев.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Министр сообщил в соцсети X, что генпрокуратуре стамбульского района Бююкчекмедже стало известно о партии поддельной валюты, которую подозреваемые пытались ввести в оборот.

«В результате операции изъята поддельная валюта на 4,5 миллиарда лир, используемые при изготовлении банкнот материалы, печатный станок»,- сообщил министр в соцсети X.

В феврале в трех провинциях были конфискованы поддельные банкноты на сумму более 3,5 миллиона долларов, задержаны 25 подозреваемых. Турецкие силовики за 2024 год конфисковали более 3,6 миллиона фальшивых евро и 350 тысяч долларов.