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В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

First News Media10:45 - Сегодня
В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

Акт о регистрации иностранных агентов, который является точным аналогом американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act), вступил в силу в Грузии.

Дата вступления закона в силу указана на официальном портале Законодательного вестника Грузии, где публикуются нормативные акты.

Парламент Грузии принял закон в третьем и окончательном чтении 1 апреля. В отличие от закона «О прозрачности иностранного влияния», принятого в прошлом году на фоне массовых протестов, аналог американского FARA предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет и распространяется как на организации, так и на физлиц. Он вступил в силу на 60-й день после опубликования на портале Законодательного вестника.

За выполнением нового закона будет следить Антикоррупционное бюро Грузии. Согласно закону, физическое лицо либо организация, а также какое-либо объединение лиц считаются иностранным агентом, если их деятельность в Грузии служит интересам иностранного государства, финансируется из-за рубежа. Закон распространяется, в частности, на СМИ. Лица, подпадающие под действие закона, должны направить заявление в Антикоррупционное бюро Грузии в течение 10 дней после того, как стали в виду своей деятельности иностранными агентами.

Как поясняли инициаторы закона, представители правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», принятый в прошлом году закон не исполнялся должным образом. Новый закон призван усилить борьбу с организациями, финансируемыми из-за рубежа, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.

Власти Грузии неоднократно заявляли о попытках революций, в которых важную роль играли НПО, получающие иностранное финансирование.

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