МИД: Позиция Ирана на переговорах с США заключается в отказе от доминирования

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время выступления на церемонии, проходившей в мавзолее Имама Хомейни в присутствии сотрудников Министерства иностранных дел заявил, что позиция Тегерана на ядерных переговорах с Вашингтоном заключается в «отказе от доминирования», сообщает Mehr.

Аббас Аракчи подчеркнул твердую позицию страны в отношении ядерного обогащения во время выступления по переговорам и национальным правам в субботу.

Он заявил, что, хотя многое можно сказать об обогащении урана как об одной из важнейших потребностей страны, позиция Ирана на переговорах в основном сводится к отказу от доминирования.

«Когда они говорят, что у вас не должно быть возможностей для обогащения урана, это является актом доминирования, - отметил Аракчи. - Они говорят, что обеспокоены. Только потому, что они обеспокоены, следует ли отказать иранскому народу в обогащении урана? Это неприемлемо для иранской нации».

Глава МИД повторил, что Иран отвергает ядерное оружие.

«Они не имеют права лишать иранский народ его законных прав только из-за своих опасений», - заявил Аракчи.

Он добавил, что Иран будет действовать решительно и в соответствии с указаниями лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи.

Иран и США провели пятый раунд переговоров по ядерной программе Тегерана в пятницу в столице Италии Риме. Как и в предыдущих раундах, делегации на переговорах возглавляли министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и региональный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Иран неоднократно заявлял, что ни при каких обстоятельствах не проявит ни малейшей гибкости в отношении своего права на обогащение урана.