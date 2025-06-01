Крупное облако плазмы достигнет Земли днем в воскресенье

Крупное облако плазмы, которое стало результатом сильной вспышки на Солнце в 04:05 по бакинскому времени в субботу, достигнет Земли 1 июня около 17:00 по Баку.

Как передает «Интерфакс», об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Расчеты подтверждают исключительно высокую скорость плазмы, около 1 200 км в секунду.

«На преодоление расстояния в 150 млн км, разделяющих Землю и Солнце, плазме, таким образом, потребуется всего около 35 часов», - сообщили ученые.

«Примерно за 20-30 минут до прихода к Земле, плазма должна ударить по группировке космических аппаратов, расположенных в точке Лагранжа L1 в 1.5 млн км ближе к Солнцу, в число которых входит и аппарат SoHO, на котором базируются телескопы LASCO. Информация от этих спутников станет определенным предупреждением и для всей группировки космических средств, базирующихся около Земли», - сказали в лаборатории.