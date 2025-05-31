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Михаил Кавелашвили: У Южного Кавказа есть возможность превратиться в региональный оазис

First News Media12:40 - Сегодня
Михаил Кавелашвили: У Южного Кавказа есть возможность превратиться в региональный оазис

Я очень доволен своими встречами с лидерами соседних стран.

У Южного Кавказа есть возможность превратиться в региональный оазис, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на программе «Экстренная тема с Макой Цинцадзе» на Первом канале Грузии.

По словам Михаила Кавелашвили, стало ясно, какие возможности открываются для превращения в приоритет мира на Южном Кавказе.

«Это была идеальная картина, когда мы общались друг с другом. Мой первый визит был в Азербайджан, затем в Армению. Армения также постепенно увидела тот ресурс, который есть у Южного Кавказа. Сегодняшние поздравления из США это подчеркивают. Им также стало очевидно, какие возможности есть для того, чтобы мир на Южном Кавказе стал приоритетом.

Конечно, интересы всех крупных государств будут проявляться. У Южного Кавказа есть возможность стать региональным оазисом. Не субъектом конфликтов, не исполнителем поручений какой-либо крупной страны, а наоборот, давайте постепенно двигаться к встречам, инвестициям, нормализации отношений. Этот ресурс есть», - отметил Михаил Кавелашвили.

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