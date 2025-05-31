Король Бахрейна подарил Карлу III Rolls-Royce

Король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа подарил британскому монарху Карлу III по случаю его коронации в 2023 году автомобиль Rolls-Royce.

Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на официально опубликованный список подарков монарху, распространенный Букингемским дворцом.

Как говорится в статье, речь идет о модели Rolls-Royce Cullinan Series II с двигателем на бензине и биотопливе.

Стоимость подаренного внедорожника представительского класса, базовый ценник на который начинается с примерно 300 тыс. фунтов стерлингов ($403 тыс.), не указывается. По данным издания, это единственный презентованный иностранным государством автомобиль, который был введен в состав автопарка Его Величества. Впрочем, указывается, что лично Карлом III он не используется.

Менее скромным оказался подарок от президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера - набор CD и DVD с произведениями Бетховена, «отель для насекомых» и бутылка портвейна. The Daily Telegraph пишет о том, что Владимир Зеленский вручил британскому монарху на аудиенции в 2023 году мозаику в рамке, свиток с информацией о Софийском соборе в Киеве и флаг украинского корабля с личной подписью.

Источник: ТАСС