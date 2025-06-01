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В Китае мужчина сломал две древние статуи воинов терракотовой армии - ВИДЕО

First News Media09:30 - Сегодня
В Китае мужчина сломал две древние статуи воинов терракотовой армии - ВИДЕО

Турист перелез через ограждение и зашел на территорию экспозиции знаменитой терракотовой армии в китайском Сиане, сообщает The Guardian.

30-летний гражданин Китая повредил две статуи.

Чтобы попасть непосредственно к статуям, он не только перелез через ограждение, но и преодолел защитную сетку. Он тянул и толкал статуи, успев повредить две, прежде чем его остановила охрана.

По данным местных властей, мужчина страдает психическим заболеванием.

The Guardian отмечает, что мужчине надо было спуститься на 5,4 м, чтобы добраться до фигур.

"Терракотовая армия" - главная туристическая достопримечательность Сиана, включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Около восьми тысяч терракотовых фигур, в том числе лошадей, были созданы в 209 году до н.э., чтобы охранять могилу императора династии Цинь — Цинь Шихуанди. Статуи были обнаружены в 1974 году.

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