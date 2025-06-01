Белый дом: США направили Ирану приемлемое предложение по ядерной программе

Администрация США передала властям Ирана "приемлемое предложение" по ядерной программе Тегерана.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что Иран никогда не сможет получить ядерную бомбу", - говорится в заявлении Ливитт, текст которого приводит газета The New York Times.

"Специальный посланник [президента США Стивен] Уиткофф направил иранскому режиму подробное и приемлемое предложение, и в их интересах принять его. Из уважения к текущей сделке администрация не будет комментировать средствам массовой информации детали этого предложения", - указала она.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить сделку по ядерной программе Ирана в ближайшее время. В свою очередь глава МИД исламской республики Аббас Арагчи отметил, что страны еще далеки от заключения соглашения.

Представители Ирана и США провели 23 мая в Риме пятый раунд переговоров по ядерной программе Тегерана, посредником на которых выступает Оман. Глава оманского МИД Бадр аль-Бусаиди по итогам консультаций сообщил о достижении "определенного, но не окончательного прогресса". Как заявил его иранский коллега, Тегеран и Вашингтон надеются за одну-две встречи добиться положительных результатов.

Источник: ТАСС