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Армения

В Сюнике открывается консульство Франции

First News Media14:40 - Сегодня
В Сюнике открывается консульство Франции

Сегодня в Сюнике будет открыто консульство, заявил председатель группы дружбы Армения-Франция Национального собрания РА Владимир Варданян, сообщает news.am.

«Власти французской общины были намного смелее и быстрее, потому что они намного быстрее и жестче реагировали на все ситуации, когда нужно было поддержать Армению. (…) Сегодняшнее грандиозное событие началось не вчера, оно стало результатом маленьких шагов. И сегодня мы сделаем еще один маленький, но очень важный шаг, сегодня в Сюнике впервые в истории армяно-французских отношений будет открыто консульство», - сказал Варданян.

Как сообщалось ранее, консулом будет назначена Кармен Апунц — руководитель общественной организации «Союз франкофонов Гориса».

Напомним, что Россия уже почти 2 года безуспешно пытается добиться открытия своего консульства в городе Гафан в Сюникской области Армении. В отличие от России Франция запросила открытие своего консульства всего несколько месяцев назад.

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