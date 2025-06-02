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В Иреване прошла акция в защиту церкви, раскурили ладан у здания правительства

First News Media14:30 - Сегодня
В Иреване прошла акция в защиту церкви, раскурили ладан у здания правительства

Группа граждан провела акцию протеста у здания правительства Армении в поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ), выразив возмущение в связи с резкими и оскорбительными высказываниями премьер-министра Никола Пашиняна в адрес духовенства.

Перед началом акции участники устроили флешмоб: на деревьях у здания правительства они натянули веревку и прикрепили к ней плакаты с надписями: «Правительство нуждается в экзорцизме», «Проклятие — предателям, стыд — молчащим», «Причина нашей катастрофы — власти, поклоняющиеся дьяволу».

Участники акции также провели символический обряд — раскурили ладан у здания правительства, чтобы, по их словам, «изгнать злых духов из властных кабинетов».

Напомним, что 29 мая во время заседания правительства Никол Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают «чуланы, заваленные рухлядью». На следующий день он опубликовал резкий пост в соцсетях, в котором использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом премьер потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана.

С аналогичными нападками выступила и супруга премьера Анна Акопян, которая назвала патриарха «главным мафиози», а критикующих премьера священнослужителей — «главными педофилами страны». Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства.

На фоне скандала премьер предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы проверку на этику.

Источник: Sputnik Армения

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