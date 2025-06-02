Власти Индии арестовали мужчину с ядовитыми змеями в багаже - ФОТО

Власти Индии арестовали мужчину, возвращающегося из Таиланда, за попытку контрабанды в страну десятков редких рептилий, включая ядовитых змей. Как сообщается, гражданин Индии был остановлен в воскресенье в аэропорту Мумбаи, где в его багаже обнаружили 47 ядовитых гадюк и рептилий.

Источник происхождения этих рептилий пока неизвестен, мужчина взят под арест и не прокомментировал ситуацию. Сотрудники таможни опубликовали фотографии разноцветных змей и сообщили, что изъяли у пассажира трех паукообразных рогатых гадюк, пять азиатских листовых черепах и 44 индонезийские ямкоголовые гадюки.

Хоть ввоз животных в Индию и не запрещен законом, однако согласно закону о защите дикой природы страны, импорт ряда видов, особенно тех, что находятся под угрозой исчезновения или охраняются государством, категорически запрещён. Таким образом, пассажиры, планирующие перевозку диких животных, обязаны оформить все необходимые разрешения и лицензии заранее. Тем не менее, случаи изъятия запрещённых животных у пассажиров при пересечении границы Индии достаточно часты.

Источники: BBC

Джамиля Суджадинова