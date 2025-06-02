Юный герой застрял в шахте, спасая двух собак – ФОТО – ВИДЕО

В округе Невада, Калифорния, 15-летний подросток оказался в ловушке в шахте на глубине около 6 метров после попытки спасти двух своих щенков.

На место происшествия была оперативно направлена спасательная команда Объединённого пожарного округа Невада при поддержке подразделений пожарной службы города Грасс-Вэлли.

По словам начальника пожарной охраны Джейсона Робитайла, при проведении операции особое внимание уделялось безопасности всех участников.

«Мы использовали системный подход, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию подростка и животных. Все трое были подняты на поверхность без серьезных повреждений после около часа работы», — говорится в официальном заявлении Робитайла.

Сотрудники службы спасения задействовали профессиональное альпинистское оборудование — верёвки, блоки и специальные упряжи. Один из самых трогательных моментов операции был запечатлён на видео: одного из щенков аккуратно поднимают из шахты, подвешенного в упряжи, медленно и безопасно опуская на землю.

В результате происшествия никто не пострадал. Спасённый подросток и его питомцы благополучно воссоединились с семьёй. Пожарные напомнили жителям о риске заброшенных шахт и призвали не пытаться самостоятельно проводить спасательные операции.

Источники: NYP, YouTube

Джамиля Суджадинова