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Сегодня в Стамбуле состоятся переговоры украинской и российской делегаций

First News Media08:27 - Сегодня
Сегодня в Стамбуле состоятся переговоры украинской и российской делегаций

Сегодня, 2 июня в 13:00 по турецкому времени в Стамбуле состоятся переговоры между украинской и российской делегациями.

По данным из источников Министерства иностранных дел Турции, встреча украинской и российской делегаций состоится во дворце Чираган.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинскую делегацию для участия в мирных переговорах по прекращению российско-украинской войны, которые состоятся в Стамбуле, возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложил Украине провести новый раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Делегацию РФ возглавит советник президента России Владимира Путина Владимир Мединский.

Источник: Anadolu

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