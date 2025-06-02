Сегодня в Стамбуле состоятся переговоры украинской и российской делегаций

Сегодня, 2 июня в 13:00 по турецкому времени в Стамбуле состоятся переговоры между украинской и российской делегациями.

По данным из источников Министерства иностранных дел Турции, встреча украинской и российской делегаций состоится во дворце Чираган.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинскую делегацию для участия в мирных переговорах по прекращению российско-украинской войны, которые состоятся в Стамбуле, возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложил Украине провести новый раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Делегацию РФ возглавит советник президента России Владимира Путина Владимир Мединский.

Источник: Anadolu