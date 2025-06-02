Избирком Польши подтвердил победу Кароля Навроцкого на президентских выборах

Избирком Польши сообщил о победе правого кандидата, мэра Варшавы Кароля Навроцкого на президентских выборах в стране.

После подсчета 100 процентов бюллетеней около 5 утра по местному времени Навроцкий набрал 50,89 процента голосов, в то время как его соперник, либеральный кандидат Рафал Тшасковский получил 49,11 процента, сообщает Gazeta Wyborcza. Явка во втором туре президентских выборов в 71,63 процента стала рекордно высокой для Польши.

После закрытия избирательных участников, кандидаты шли, что называется "ноздря в ноздрю", и около полуночи Рафал Тшасковский, союзник правящего правительства во главе с Дональдом Туском, даже объявил о своей победе на выборах, отмечает Guardian. Кандидатуру Навроцкого поддержала правопопулистская партия "Право и справедливость" (ПиС), которая правила Польшей до победы Туска на парламентских выборах в конце 2023 года.

Тшасковский одержал убедительную победу над Каролем Навроцким во всех районах Гданьска, Гдыни, Освенцима, Сопота, в Поморском воеводстве. Лидерство Навроцкого стало проявляться после подсчета голосов ночью в ряде больших воеводств, постепенно он наращивал свое преимущество. За мэра Варшавы проголосовала польская столица, и эти голоса стали решающими при определении победителя выборов.

В ходе ожесточенной предвыборной кампании в последние недели эти два политика предложили очень разные взгляды на Польшу. Победитель сменит уходящего президента, союзника ПиС Анджея Дуду, который уйдет в отставку в августе после завершения двух сроков. Несмотря на то, что роль президента в Польше в основном носит церемониальный характер, он оказывает некоторое влияние на внешнюю и оборонную политику, а также обладает критически важным правом вето на новое законодательство. Это решение может быть отменено только при наличии 60-процентного большинства в парламенте, которого у правительства Дональда Туска нет.

Источник: «Российская газета»