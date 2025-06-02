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Маск прокомментировал атаку Украины на российскую стратегическую авиацию: дроны - будущее войны

First News Media09:16 - Сегодня
Маск прокомментировал атаку Украины на российскую стратегическую авиацию: дроны - будущее войны

Американский миллиардер Илон Маск, комментируя в соцсети X дроновую атаку Службы безопасности Украины (СБУ) на российскую стратегическую авиацию, назвал дроны «будущим войны».

«Дроны — это будущее войны. Пилотируемая авиация — нет», — написал Маск в комментарии к сообщению в соцсети X совладельца венчурной компании Sequoia Capital Шона Магуайра.

«Украина только что совершила атаку, которая стала поворотным моментом в истории войн. Сотни беспилотников были предварительно развернуты, а затем поразили более 40 самолетов на расстоянии более 1000 км внутри России. Более $1 млрд убытков от беспилотников стоимостью менее $1 миллиона. Критическая инфраструктура больше не в безопасности», — говорится в заметке Магуайра.

Ранее СБУ сообщила, что в результате спецоперации Паутина была поражена стратегическая авиация России, стоимость которой ориентировочно составляет $7 млрд.

«Поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ», — добавили в ведомстве.

1 июня СБУ провела масштабную операцию по уничтожению российской авиации. По данным источников NV, было поражено более 40 самолетов, которые Россия использовала для атак на украинские города, в частности А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

Самолеты на аэродромах Оленья и Белая были поражены дронами, вылетевшими из припаркованных неподалеку фур.

Также NV получил видео, на которых видно, как российские самолеты горят на аэродромах. На одном из них слышен голос главы СБУ Василия Малюка. «Вот так прекрасно выглядит сейчас аэродром Белая. Стратегическая вражеская авиация», — говорит на этом видео Малюк.

Позже источники NV в спецслужбах уточнили, что в результате спецоперации Паутина был поражен 41 самолет российской стратегической авиации. По их словам, контролировал ход операции лично президент Украины Владимир Зеленский, а реализовывал ее глава СБУ Василий Малюк и коллектив Службы.

Источники NV отметили, что с логистической точки зрения операция была сверхсложной, ее готовили более полутора лет. Сначала СБУ переправила в Россию FPV-дроны, а затем — мобильные деревянные домики, под крыши которых были спрятаны дроны, когда домики уже были на грузовиках. В нужный момент крыши домиков дистанционно открыли и дроны полетели поражать российские бомбардировщики.

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