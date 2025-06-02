Рубио выразил соболезнования Лаврову

Состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

Обсуждалась ситуация, связанная с кризисом вокруг Украины.

Госсекретарь США М.Рубио выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня», - сообщается на сайте МИД РФ.

Лавров и Рубио также обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня.