Год, шесть месяцев и девять дней подготовки. Эти действия Украины войдут в учебники истории — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал операцию «Паутина», в рамках которой были атакованы минимум две российских авиабазы со стратегическими бомбардировщиками.

По словам президента, офис операции находился прямо рядом с управлением ФСБ России в одной из областей. Вероятно, имеется в виду Челябинская область, там, по предварительной информации, найден склад, где собирались контейнеры с дронами. О результатах ему доложил глава СБУ Василий Малюк.

«Абсолютно блестящий результат. Самостоятельный результат Украины. Год, шесть месяцев и девять дней от начала планирования до эффективной реализации. Наша самая дальнобойная операция. Своих людей, которые готовили операцию, вовремя вывели с российской территории.

Поблагодарил генерала Малюка за этот успех Украины. Поручил Службе безопасности Украины проинформировать общество о деталях и результатах операции, которые могут быть обнародованы. Конечно, не все можем сейчас рассказать, но это украинские действия, которые точно будут в учебниках истории. Украина защищает себя, и вполне справедливо — мы делаем все, чтобы Россия почувствовала необходимость завершения этой войны. Россия эту войну начала, Россия должна ее закончить. Слава Украине!»

Украина провела беспрецедентную операцию «Паутина» — массированную атаку беспилотниками на стратегические авиабазы в глубине России. Были атакованы авиабаза Белая в Иркутской области и аэродром Оленья в Мурманской области. Также украинские и российские СМИ сообщали, что атакованы авиабаза Дягилево в Рязанской области, аэродром Иваново Северный в Ивановской области, авиабаза Украинка в Амурской области. Судя по фотографии главы СБУ Василия Малюка, их действительно планировалось атаковать, однако об успехе этих атак пока ничего не известно. Минобороны РФ утверждает, что они были отражены.

Всего в операции было использовано 117 дронов, заявил Владимир Зеленский: «И соответствующее количество операторов дронов работало. Поражены 34% стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования».

СМИ сообщают, что дроны, атаковавшие аэродромы Белая и Оленья, вылетали из фур. В сети появилось несколько видео, на одном из них, как утверждается, беспилотники вылетают из фуры при въезде в Оленегорск (Мурманская область). Baza пишет, что водитель этой фуры задержан, однако он мог не знать, что из его автомобиля вылетают беспилотники: «Фура стоит при въезде в Оленегорск. Водитель там бегает, у него из грузовика дроны вылетают в сторону Высокого. Гаишники его сейчас повязали», — рассказал собеседник Baza.

Источник: The Insider