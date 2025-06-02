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Мединский: РФ получила от Украины ее вариант меморандума по урегулированию

First News Media11:39 - Сегодня
Мединский: РФ получила от Украины ее вариант меморандума по урегулированию

Российская сторона получила от Украины вариант меморандума Киева об урегулировании конфликта.

Об этом заявил RT помощник президента РФ, глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Ранее положения киевского документа были опубликованы в западных СМИ, при этом меморандум был передан на украинском и английском языках.

«Российская делегация получила ранее от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании, - подтвердил Мединский. - Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским».

Источник: ТАСС

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