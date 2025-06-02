Глава нацразведки Турции намерен присутствовать на переговорах РФ и Украины

Руководитель Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын планирует присутствовать на переговорах России и Украины в Стамбуле, глава турецкого МИД Хакан Фидан будет модерировать встречу.

Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции.

«Встреча делегаций Турции, России и Украины запланирована на 13:00 (14:00 по Баку) под руководством министра иностранных дел Хакана Фидана. Его вступительная речь будет транслироваться в прямом эфире. Ожидается, что на встрече также будет присутствовать директор MIT Ибрагим Калын», - сказал источник.