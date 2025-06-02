Продолжительность переговоров РФ и Украины в Стамбуле пока не известна
Точных данных о том, сколько по времени могут продолжаться переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле, начало которых намечено на 14:00 по Баку, нет.
«На данный момент у нас нет четких данных о том, сколько могут продолжаться эти переговоры. Могут длиться как в прошлый раз, могут быть и короткими», - сказал ТАСС диписточник в Анкаре.
Переговоры пройдут во дворце Чираган на берегу Босфора. Российская делегация в эти минуты покинула гостиницу и подтвердила заявленное время начала переговоров.
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