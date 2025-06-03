Третий раунд переговоров РФ и Украины может пройти в Стамбуле в конце июня

Третий раунд российско-украинских переговоров с большой вероятностью пройдет в Стамбуле в конце июня, сообщил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он также рассказал, что одним из ключевых вопросов третьего раунда будет движение к устойчивому прекращению огня. По мнению Слуцкого, у украинской стороны не так много времени «для того, чтобы изучить наши условия и пойти навстречу».

ТАСС со ссылкой на источники также писал, что третий раунд переговоров украинской и российской сторон также может пройти в Стамбуле. Собеседник агентства уточнил, что замена площадки пока не рассматривается.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Диалог продолжался более часа. Стороны обменялись проектами меморандума с их видением условий урегулирования конфликта.

По итогам встречи стороны достигли договоренности об обмене тяжелоранеными и тяжелобольными пленными по формуле «всех на всех», в таком же формате будут обменяны молодые солдаты в возрасте до 25 лет. В список могут войти от 1000 до 1200 человек с каждой стороны. На следующей неделе Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел погибших военных.

Первый раунд переговоров Москвы и Киева прошел в Стамбуле 16 мая. По его итогам стороны достигли договоренности подготовить свои позиции по урегулированию, провести масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» и продолжить диалог.

Источник: «Ведомости»