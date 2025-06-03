META удалила 60 антиазербайджанских страниц в Иране

Компания META («Facebook», «Instagram») опубликовала отчет «Adversarial Threat Report» за первый квартал 2025 года, в котором зафиксировано удаление сети фейковых аккаунтов, действовавших в интересах Ирана.

Согласно документу, выявлены и заблокированы 17 учетных записей Facebook, 22 страницы Facebook и 21 аккаунт Instagram — всего 60 объектов. Все они функционировали на азербайджанском языке и были ориентированы на азербайджанскую и турецкую аудиторию.

По данным источников АПА, активность этих аккаунтов особенно возросла в период визита президента Ирана в Азербайджан. Их деятельность сопровождалась искусственным накручиванием числа подписчиков и комментариев с целью создания иллюзии популярности и влияния. META также проводила расследование их активности в других социальных сетях.

Жалоба по поводу деятельности указанных страниц была направлена в META Службой электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана. Хотя названия удаленных страниц в отчете не раскрываются, подтверждено, что их удаление связано с этой жалобой.

Компания продолжает мониторинг подобных угроз. В течение последнего месяца были также удалены четыре крупные новостные страницы, координировавшиеся из Ирана и России и нацеленные на азербайджанскую аудиторию.