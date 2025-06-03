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СБУ сообщила о подводном ударе по Крымскому мосту

First News Media16:09 - Сегодня
СБУ сообщила о подводном ударе по Крымскому мосту

Служба безопасности Украины (СБУ) в ходе спецоперации в третий раз поразила Крымский мост - на этот раз под водой, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что операция готовилась несколько месяцев, опоры моста были заминированы СБУ.

«Сегодня, без жертв среди мирного населения, в 4:44 утра было приведено в действие первое взрывное устройство», - говорится в сообщении.

«Подводные опоры были сильно повреждены на уровне дна — этому способствовало 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Фактически мост находится в аварийном состоянии», - сказано в сообщении.

Глава СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк сказал, что «Крымский мост — абсолютно законная цель».

Источник: телеграм-канал СБУ

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