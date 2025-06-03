Mastercard дает импульс региональному движению за инклюзивное лидерство во время знакового визита в Азербайджан

Ясемин Бедир, президент Mastercard по Восточной Европе, произвела значительное впечатление во время своего недавнего визита в Азербайджан, где она провела серию встреч на высоком уровне, посвященных инклюзивному экономическому росту и лидерству женщин.

Визит Бедир ознаменовался серией значимых встреч, на которых собрались видные азербайджанские женщины, работающие в сфере финансов, технологий и государственной службы. По ее инициативе компания Mastercard организовала ужин для лидеров, который стал площадкой для открытого диалога, обсуждения актуальных вопросов и налаживания новых связей. Мероприятие открыла речь Ясемин Девелиоглу, вице-президента по маркетингу и коммуникациям Mastercard в Восточной Европе.

На следующее утро на завтраке для более чем 40 бизнес-леди, организованном Azerbaijan Business Women, с основным докладом на тему «Гуманизация искусственного интеллекта» выступила стратег по инновациям Зехра Оней, что вызвало оживленную дискуссию о ответственном лидерстве в сфере технологий.

Определяющая беседа на конгрессе SHE 2025: «Валюта влияния»

Во время пребывания в Баку Бедир также привлекла внимание своим выступлением на конгрессе SHE 2025, организованном Azerbaijan Business Women. Ее панельная дискуссия под названием «Валюта влияния» стала значимой беседой мероприятия. В дискуссии приняли участие:

• Натия Турнава, управляющая Национальным банком Грузии

• Умут Шаяхметова, генеральный директор и член правления Halyk Bank, Казахстан

• Гюляр Пашаева, заместитель управляющего Центральным банком Азербайджана

Бедир представила лидерство не как титул, а как стойкость, ответственность и долгосрочную ценность. Она призвала женщин высказываться — особенно когда это неожиданно:

«Влияние — это не дополнение к лидерству, а его мерило. Важно не то, как высоко мы поднимаемся, а сколько дверей мы оставляем открытыми за собой. Если мы хотим систем, которые служат людям, мы должны создавать эти системы вместе с женщинами — на всех уровнях, от разработки политики до разработки продуктов. Вы должны высказываться, даже когда никто этого от вас не ожидает. Некоторые из самых важных перемен в моей карьере произошли в моменты, когда я высказывалась как младший сотрудник, а не как лидер. Влияние начинается до получения титула».

Маркетинг со смыслом: Ясемин Девелиоглу о эмоциях, опыте и лояльности к бренду

Ясемин Девелиоглу провела увлекательную сессию по маркетингу и стратегии бренда, подчеркнув, как узнаваемость и привязанность к бренду углубляются, когда они соединяются с человеческими эмоциями. Она выделила ключевое изменение в поведении потребителей — сегодня люди меньше сосредоточены на владении и больше привлекаются значимыми переживаниями, что, в свою очередь, способствует длительной лояльности к бренду. В качестве яркого примера такого подхода, основанного на опыте, она объявила о запуске Priceless Baku, локальной версии глобальной платформы Mastercard, которая воплощает в жизнь незабываемые моменты, адаптированные к культурному ритму города.

Что раскрыла панель

Смелые и честные истории об изменениях и вызовах, которыми поделились участники панели, демонстрируют влияние женщин-лидеров не только в сфере финансов, но и на общественном уровне.

Натия Турнава, первая женщина-управляющая Центрального банка Грузии, бывший министр экономики Грузии, рассказала о продвижении гендерного баланса в руководстве в условиях высоких рисков. Под ее руководством 5 из 9 членов наблюдательного совета теперь являются женщинами. Она также возглавила реформы, увеличив квоты в советах директоров грузинских банков с 20% до 40% к июню 2025 года.

«Это не просто внешний вид — речь идет о более эффективных решениях. Женщины склонны по-разному управлять рисками, и на нестабильных рынках такое сбалансированное мышление имеет решающее значение».

Умут Шаяхметова, генеральный директор Halyk Bank в Казахстане, подчеркнула прогресс Казахстана: 40% из 10 ведущих руководителей банков в настоящее время являются женщинами, и все больше женщин вступают в такие области, как ИТ и ИИ, которые когда-то считались исключительно мужскими. Но она откровенно говорила о сохраняющихся «стеклянных потолках»:

«Мы перешли от доказательства своей состоятельности к созданию систем, которые доказывают, что другие могут последовать нашему примеру».

Гюляр Пашаева, первая женщина-член правления Центрального банка Азербайджана, отметила, что, хотя женщины составляют 40% сотрудников финансового сектора, они по-прежнему недопредставлены на руководящих должностях. Недавние изменения в регулировании теперь требуют, чтобы системно значимые банки включали в состав своих правлений по крайней мере одну женщину.

В ходе беседы также были приведены конкретные данные. Например, в Грузии только 16% предприятий, имеющих кредиты, принадлежат женщинам, и эти предприятия, принадлежащие женщинам, занимают всего 7% от общего объема кредитов. Осознавая этот разрыв, Центральный банк Грузии начал сбор данных о кредитовании с разбивкой по полу и присоединился к глобальной инициативе «Кодекс финансирования женщин-предпринимателей» с целью улучшения доступа и разработки более инклюзивных практик кредитования.

«Когда женщины видят женщин на руководящих должностях, доверие к ним возрастает, — сказала Турнава. - Дело не только в справедливости — это меняет направление потоков капитала».

Беседа вызвала большой резонанс у аудитории. Один из местных предпринимателей поделился: «Редко, когда можно увидеть на одной сцене одновременно власть и эмпатию. Я ушел оттуда не только вдохновленным, но и с идеями о том, как пересмотреть нашу стратегию найма и кредитные продукты».

Mastercard: формирование повестки дня

По инициативе Ясемин Бедир компания Mastercard организовала ужин для лидеров, на который были приглашены известные азербайджанские женщины из разных сфер бизнеса. Это было место для открытого общения, реальных вопросов и новых альянсов.

На следующее утро состоялся организованный Azerbaijan Business Women завтрак Mastercard для более чем 40 местных бизнес-леди, на котором с докладом под названием «Гуманизация ИИ» выступила стратег по инновациям Зехра Оней. В своем выступлении она рассмотрела, как ИИ должен формироваться под влиянием этики, разнообразия и доверия, что вызвало богатый диалог о ответственном технологическом лидерстве.

«Для меня самым важным выводом стало то, что многие из нас думают одинаково, но редко имеют возможность высказать свои мысли вслух, — сказала одна из участниц. - Завтрак напомнил мне, что изменения начинаются с разговора».

Ведущая роль в регионе на пути к инклюзивному росту

Как сказала Ясемин Бедир: «Мы здесь не для того, чтобы добавить красок в повестку дня. Мы здесь, чтобы формировать ее. Когда мы говорим о влиянии, мы на самом деле говорим о наследии, которое мы оставляем после себя — не только в цифрах, но и в жизни людей. В Азербайджане я воочию увидела, насколько сильным является влияние, когда женщины из разных секторов объединяются, чтобы формировать будущее. Будь то политика, технологии или финансы, мы должны создавать системы, которые отражают разнообразие людей, которым они служат. Так мы строим экономику, которая не только сильнее, но и справедливее — и именно такому лидерству привержена Mastercard».

О Mastercard

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