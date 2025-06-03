Землетрясение в Пакистане стало причиной массового побега заключенных из тюрьмы - ФОТО

Серия землетрясений, обрушившихся на южные регионы Пакистана, в том числе портовый город Карачи, вызвала сильную панику среди населения. В условиях хаоса и нарушений правопорядка более 200 заключённых совершили побег из местной тюрьмы.

Как сообщает полиция, побег был совершен поздно вечером в понедельник, после того как заключенным разрешили покинуть камеры из-за серии землетрясений. Кроме этого, по показаниям министра юстиции провинции Зия-уль-Хасан Ланджар, побег из тюрьмы начался незадолго до полуночи и продолжался до раннего утра вторника.

На данный момент, как известно, из числа сбежавших поймано 80 заключенных и всё еще ведутся поиски более 130, которые все еще находятся на свободе. В результате возникшего хаоса один заключенный погиб, а 22 человека, включая сотрудников тюрьмы и полиции, получили ранения.

По рассказам начальника тюрьмы и сотрудников, около полуночи заключенные стали кричать из своих камер и просить о помощи, боясь, что при землетрясении здание обрушится на них. По итогу заключенные были выпущены из своих камер и несмотря на то, что полицейские пытались усмирить начавшийся беспорядок, 216 заключенных воспользовались этой возможностью, чтобы сбежать. Как указывается, многие пытались вернуться в свои камеры, другие же в панике бросились к главным воротам.

Кроме этого, начальник полиции провинции Синд Гулам Наби Мемон сообщил, что большинство заключенных обвиняются в хранении наркотиков и других менее значимых правонарушениях. На данный момент полиция ходит по домам, посещая бывшее жилье заключенных, чтобы арестовать тех, кто все еще находится в бегах. Стоит отметить, что министр провинции уже обратился к сбежавшим, отметив, что их неповиновение будет иметь последствия: «Обвинения в мелких правонарушениях превратятся в крупные дела, такие как терроризм».

Источники: BBC, Reuters, NBC

Джамиля Суджадинова